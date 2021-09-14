Житель Петушков обвиняется в кражах, мошенничестве и уклонении от надзора

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 35-летний житель Петушинского района обвиняется в краже денег с банковского счета, двух простых кражах, а также в мошенничестве и уклонении от административного надзора.

По версии следствия, петушинец украл у знакомого телефон, а также стащил бензотриммер из чужого сарая. Кроме того, его уличили в пользовании чужой банковской картой, которую мужчина нашел на улице — при ее помощи он оплачивал покупке.

Помимо этого оказалось, что гражданин с августа по ноябрь 2020 года обманывал друга, который систематически давал ему в долг деньги якобы на покупку квартиры в Москве. На самом деле наличные петушинец тратил на другие цели.

Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Наконец, полицейским стало известно, что, будучи ранее судимым, мужчина был поставлен под административный надзор, от которого уклонялся.

Теперь за все эти преступления ему предстоит предстать перед Петушинским районным судом, куда на днях с утвержденным обвинительным заключением было направлено уголовное дело.