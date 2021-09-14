Жительниц Владимира, работающих на себя, будут учить женственности

16 сентября в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» во Владимире состоится мастер-класс для женщин в статусе «Самозанятый». Участницам предлагают четырехчасовой интенсив реальной практики и живого опыта для личностного и профессионального роста. Им расскажут об особенностях женских стратегий в бизнесе, научат управлять эмоциями, «утилизировать» чувство вины и эффективно фокусировать внимание. Ещё одна чисто женская тема в программе мероприятия звучит так «Интуиция, прокрастинация, коммуникация и немного о самосаботаже». Как считают организаторы, женственность может стать осознанной стратегией. Иероприятие пройдет по адресу: г.Владимир, ул. Б. Нижегородская, 50. Регистрация обязательна, пройти её необходимо на сайте мойбизнес-33.рф в разделе «Мероприятия».