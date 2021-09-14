В Юрьев-Польском районе селянин из мести повредил машину соседки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели полиции Юрьев-Польского района возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.

Речь идет о событиях, случившихся в конце августа, когда обратившаяся к полицейским 66-летняя жительница одного из местных сел рассказала, что припаркованную возле дома машину кто-то повредил.

По словам женщины, она оставила автомобиль на ночь, а утром заметила, что кузов поцарапан, а шины порезаны. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Полицейские быстро выяснили, что к повреждению машины может быть причастен 21-летний парень, живущий по соседству. Молодой человек не стал отпираться и сознался, что действительно повредил соседке автомобиль. Свой поступок он объяснил желанием отомстить, так как накануне ее сын поругался с его родственником. Собственно, последнее и стало поводом для мести.

Расследование уголовного дела продолжается.