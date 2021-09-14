Во Владимире в жилых домах включат отопление

С учетом раннего похолодания, не характерного для середины сентября, отопительный сезон в областной столице решили начать раньше - с 14 сентября. Соответствующее постановление уже подписал глава города Андрей Шохин. По прогнозу синоптиков, начиная со среды этой недели дневная температура воздуха не превысит 9-10 градусов тепла, ночная - 5-7 градусов. К тому же прогнозируются холодные осенние дожди. В соответствии с указанием Андрея Шохина, отопление в многоквартирных домах города Владимира начнут включать поэтапно с 14 сентября по утвержденному графику, который сегодня опубликуют на сайте администрации. Напомним, что неделю назад отопление включили для объектов социальной сферы. В первую очередь тепло получили городские детские сады и школы.