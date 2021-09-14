Владимирцев приглашают 16 сентября на общегородской диктант

библиотека имени М. Горького и кафедра русского языка Педагогического института ВлГУ. Участие в акции анонимное: каждый участник получит индивидуальный номер, по которому в дальнейшем сможет узнать свой результат на сайте Владимирской областной научной библиотеки. Как всегда, подбор текста для диктанта, его озвучивание и проверочные работы проводят опытные преподаватели кафедры русского языка Педагогического института ВлГУ. В этом году тексты Общегородских диктантов посвящены биографии и деятельности князя Александра Ярославовича Невского. Написать диктант можно очно во Владимирской областной научной библиотеке (ул. Дзержинского, 3) 16 сентября (начало в 17:30) или онлайн. Участникам, которые желают присутствовать на диктанте удаленно, нужно скачать фирменный бланк Общегородского диктанта c официального cайта библиотеки и распечатать его, 16 сентября в 17:30 включить прямую трансляцию диктанта (на официальной странице библиотеки в социальной странице социальной сети «ВКонтакте» и на портале КУЛЬТУРА.РФ), написать текст диктанта от руки на фирменном бланке, а на следующий день (17 сентября), необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 14:00 и получить персональный порядковый номер. от, кто не может принести свою работу на проверку в библиотеку, может выслать отсканированный или сфотографированный текст в формате jpg по адресу oso@lib33.ru не позднее 14:00 17 сентября и получить индивидуальный номер участника на указанную электронную почту. По результатам проверки проводятся консультации, после которых листы с диктантом с пометками преподавателей можно будет получить на руки.