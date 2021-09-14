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Общество14 сентября 2021 10:51

Ковровский магазин оштрафовали за нарушение санитарных требований

Магазин кулинарии заплатит более тридцати тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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На исполнении в Ковровском районном отделении судебных приставов Владимирской области находилось исполнительное производство, предметом исполнения которого являлось взыскание штрафа с местного магазина, торгующего готовой продукцией, в размере 31 тысячи рублей в адрес регионального Управления Роспотребнадзора. Организация получила административный штраф по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению). Поскольку магазин добровольно не исполнил в срок требования исполнительного документа, судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. После чего штраф незамедлительно был оплачен в полном объеме.