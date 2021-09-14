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Общество14 сентября 2021 10:25

Во Владимирской области торговой сети грозит штраф за несоблюдение карантинных требований

Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Крупной торговой сети грозит ответственность за несоблюдение карантинных фитосанитарных требований. Сотрудники управления Россельхознадзора проверили выполнение ранее выданного предписания компанией, которая имеет магазины торговой сети во Владимирской области. Предписание не исполнили - не обследовали помещения, используемые для складирования и реализации плодоовощной продукции на выявление карантинных объектов. Также выяснилось, что в сеть продуктовых магазинов регулярно поступает импортная и отечественная плодоовощная продукция, которая является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска. С овощами и фруктами могут быть ввезены такие объекты, как средиземноморская плодовая муха, многоядная муха-горбатка, коричнево-мраморный клоп и другие. Они могут нанести вред не только растениям, но и здоровью человека. Обществу повторно выдали предписание об устранении нарушения законодательства в области карантина растений. В адрес юрлица также направлены уведомления о возбуждении административных дел по ст. 10.3 и 19.5 КоАП РФ.