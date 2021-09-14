Во Владимирской области торговой сети грозит штраф за несоблюдение карантинных требований

Крупной торговой сети грозит ответственность за несоблюдение карантинных фитосанитарных требований. Сотрудники управления Россельхознадзора проверили выполнение ранее выданного предписания компанией, которая имеет магазины торговой сети во Владимирской области. Предписание не исполнили - не обследовали помещения, используемые для складирования и реализации плодоовощной продукции на выявление карантинных объектов. Также выяснилось, что в сеть продуктовых магазинов регулярно поступает импортная и отечественная плодоовощная продукция, которая является подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска. С овощами и фруктами могут быть ввезены такие объекты, как средиземноморская плодовая муха, многоядная муха-горбатка, коричнево-мраморный клоп и другие. Они могут нанести вред не только растениям, но и здоровью человека. Обществу повторно выдали предписание об устранении нарушения законодательства в области карантина растений. В адрес юрлица также направлены уведомления о возбуждении административных дел по ст. 10.3 и 19.5 КоАП РФ.