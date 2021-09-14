Во Владимире экс-полицейский избивал задержанного, чтобы узнать пароль от телефона

Владимирец обвиняется в превышении должностных полномочий, то есть совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия. Горожанин, являясь на момент совершения преступления оперуполномоченным ОУР ОП №3 УМВД России по г.Владимиру, в конце декабря прошлого года, находясь на суточном дежурстве, получил информацию о нахождении в отделе полиции мужчины, который был доставлен в связи с поступившим сообщением о совершении им противоправных действий. Оперативник, явно превышая свои должностные полномочия, приказал задержанному повернуться лицом к стене и свести руки за спиной, что последний сделал, сковал его руки за спиной пластиковым хомутом и потребовал сообщить ему пароль для входа в его мобильный телефон. Задержанный сообщить пароль отказался, тогда бывший оперативник нанес удары руками и ногами по телу задержанного, который из-за скованных рук не мог защититься Избиение мужчины прекратили после того, как он согласился сообщить пароль телефона. Рассматривать дело предстоит Фрунзенскому районному суду.