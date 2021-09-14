В Александрове двое парней украли велосипед, чтобы кататься по городу

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сыщикам удалось задержать 23 и 24-летних молодых людей из числа местных жителей, которые обвиняются в краже велосипеда.

Задержали их после того, как заявление о пропаже «двухколесного железного коня» поступило от хозяйки велосипеда.

По версии следствия, один из парней спустил велосипед на лифте, после чего вместе с другом они отправились кататься по городу, а потом спрятали технику в лесу, при этом продавать ее не планируя.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается. Сам велосипед уже вернули законной хозяйке.