Во Владимирской области 174 человека пострадали в ДТП с мотоциклами

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, за 8 месяцев 2021 года с участием мотоциклов и мопедов произошло 147 ДТП, в которых 160 человек получили различные травмы, а 14 человек погибли.

При этом большинство аварий с пострадавшими мотоциклистами приходится на лето 0 с 1 июня по 31 августа случилось 106 таких происшествий, в которых погибли 11 человек, еще 111 были травмированы.

Чаще всего водители сталкиваются, падают и наезжают на препятствия. Среди главных причин такому количеству ДТП с мотоциклами в областном главке ГИБДД называют превышение скорости и не предоставление преимущества мотоциклистам со стороны других водителей. В 89 случаях мотоциклисты вовсе передвигались, не имея водительских удостоверений, в том числе несовершеннолетние.

В связи с этим в Госавтоинспекции еще раз призвали не только любителей мототехники, но и других водителей быть на дороге внимательными и осторожными, и ни в коем случае не доверять управление людям, не имеющим водительских прав.