Жительница Гусь-Хрустального оклеветала знакомого, обвинив его в насилии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Гусь-Хрустального района по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). По версии следствия, 28 августа подозреваемая обратилась в следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ее знакомого, который совершил преступления против ее половой свободы. Но как оказалось, подобного факта не было. В ходе допроса подозреваемая пояснила, что оговорила знакомого, поскольку испугалась негативной реакции жениха на свое аморальное поведение. Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась. Расследование уголовного дела продолжается.