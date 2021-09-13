Во Владимире начинают работать сезонные овощные ярмарки

Во Владимире начинают работать ярмарки-выставки сельскохозяйственной продукции. Кроме уже работающей с 1 июля ярмарки сельскохозяйственной продукции на территории парковки напротив д. №10 по ул. Батурина, ярмарки-выставки сельскохозяйственной продукции открываются в районе д. №62 по ул. Юбилейной и в районе д. №15 по ул. Василисина. Ярмарки сельскохозяйственной продукции будут работать до 14 ноября. Как обещают в мэрии, на них организовано проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной иинфекции, а также контроль за качеством реализуемой продукции. Помимо перечисленных адресов, владимирцы смогут приобрести сезонную плодоовощную продукцию на площадках, организованных у гипермаркетов «Глобус» и «Лента».