Владимирцам предлагают выбрать, где пройдет объездная дорога

В областной столице заговорили о строительства еще одной объездной автодороги областного центра, которая должна разгрузить движение на трассе М-7 в городской черте и сделать обстановку на турмаршруте «Золотое кольцо России» более безопасным. Пока готовы три предварительных варианта трассировки второго автомобильного обхода города Владимира, проектирование которого планируется начать уже в 2022 году: средства на эти цели будут заложены в проект областного бюджета. Один из вариантов - «Северный дублер М-7» протяженностью 49,7 км. Образуя единый транспортный коридор, он следует от начала Южного обхода Владимира со стороны Нижнего Новгорода на север с выходом на 270 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Этот вариант значительно отдалён от московского и муромского направлений, по которым движется самый большой транзитный поток. Кроме того, для реализации проекта нужно дополнительно оборудовать путепровод через проектируемую трассу ВСМ-2 и сложный транспортный узел. Второй вариант "Северный обход" чуть короче - протяженностью в зависимости от трассировки 48,2 или 48,4 км. На картах Росавтодора эта дорога уже нанесена штрихом. Вариант трассы начинается перед Южным обходом Владимира со стороны Москвы (на 167 км автодороги М-7) и выходит на трассу Р-132. Окончание маршрута возможно возле села Спасское-Городище или на 270 км Р-132, как в первом варианте. Значительная отдалённость от Нижнего Новгорода и Мурома не компенсирует минимальный пробег от столицы. А третий вариант -"Восточный обход» протяженностью 63,8 км. Единственная трасса, включённая в генплан города Владимира. Дорога отмыкает от Южного обхода областного центра на 196 км (в 7 км от пересечения с автомобильной дорогой «Владимир – Муром – Арзамас»), обходит город с восточной стороны и идет далее на север с выходом на 277 км трассы Р-132. Проект предусматривает сооружение во Владимире второго моста через Клязьму. Этот вариант является равноудаленным от основных транспортных потоков со стороны Москвы, Нижнего Новгорода и Мурома. Высказать свое мнение можно "ВКонтакте» организовано онлайн-голосование: https://vk.com/vladvedom?w=wall-148183264_17465. Итоги планируется подвести уже к концу текущей недели.