В Юрьев-Польском у нерадивого отца арестовали иномарку

В Юрьев-Польском районе судебные приставы отыскали должник по алиментам и арестовали его автотранспортное средство. Мужчина накопил задолженность перед своим ребенком в размере 150 тысяч рублей. Он долгое время уклонялся от исполнения родительских обязанностей. За невыплату алиментных платежей в отношении иномарки, принадлежащей должнику, был составлен акт описи ареста. Если мужчину в ближайшее время не погасит свой долг, транспортное средство передадут на реализацию, а вырученные деньги пойдут в счет погашение задолженности. Пока же исполнительное производство не окончено и находится на контроле отделения судебных приставов Юрьев-Польского района.