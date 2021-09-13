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Общество13 сентября 2021 15:38

В Юрьев-Польском у нерадивого отца арестовали иномарку

Он накопил задолженность по алиментам 150 тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В Юрьев-Польском районе судебные приставы отыскали должник по алиментам и арестовали его автотранспортное средство. Мужчина накопил задолженность перед своим ребенком в размере 150 тысяч рублей. Он долгое время уклонялся от исполнения родительских обязанностей. За невыплату алиментных платежей в отношении иномарки, принадлежащей должнику, был составлен акт описи ареста. Если мужчину в ближайшее время не погасит свой долг, транспортное средство передадут на реализацию, а вырученные деньги пойдут в счет погашение задолженности. Пока же исполнительное производство не окончено и находится на контроле отделения судебных приставов Юрьев-Польского района.