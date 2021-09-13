Житель Петушинского района украл два велосипеда из чужого подъезда

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 45-летнего местного жителя, обвиняющегося в краже велосипедов.

По версии следствия, в минувшем июне он украл сразу два велосипеда, хранившихся в подъезде многоквартирного дома, и один из них продал.

Полицейским в результате удалось не только задержать подозреваемого, но также и вернуть хозяевам их велосипеды.

Сам мужчина свою вину признал. В скором времени он предстанет перед Петушинским районным судом, куда уголовное дело было направлено с утвержденным обвинительным заключением.