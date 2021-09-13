Во Владимирской области свободно 310 коек для больных с коронавирусом

По состоянию на 13 сентября в медорганизациях региона действуют 1349 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 77 процентов из них занято (1039), свободны 310 коек. В области продолжает расти число не только заболевших, но и выздоровевших после коронавируса: 47102 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 136 человек. За период наблюдения в области отмечено 1816 летальных случаев, в том числе за минувшие сутки скончались восемь жителей. Напомним, в регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах, транспорте, магазинах. Тем не менее, как показали проверки мэрии, его регулярно нарушают. Так за последнюю неделю в девяти общественных местах нашли нарушителей.