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Общество13 сентября 2021 12:32

Более 37 тысяч владимирских семей получили выплаты на детей тот 3 до 7 лет

На это ушло более двух миллиардов рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Владимирская область в июле текущего года на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет дополнительно получила 739,4 миллионов рублей из федерального бюджета. За 8 месяцев этого года на перерасчёт размера ежемесячной выплаты в нашем регионе подано свыше 43 тысяч аявлений, выплата одобрена свыше 37 тысяч семей на 2,2 миллиардов рублей. Право на эту выплату предоставлено семьям с детьми, постоянно проживающим во Владимирской области, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе на дату обращения (в 2021 году – 11093 рублей на человека в месяц). В зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи выплата осуществляется в следующих размерах от прожиточного минимума на ребенка: 50 процентов (5647 рублей); 75 процентов (8470,5 рубля) и 100 процентов (11294 рубля). В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата будет назначена в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей (8470,5 рубля). Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата составит 100 процентов прожиточного минимума (11294 рубля).