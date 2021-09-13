Во Владимирской области стали делать четыре тысячи тестов на коронавирус в сутки

Во Владимирской области объём ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции увеличен до 4 тысяч исследований в сутки. Сейчас в регионе действуют 7 ПЦР-лабораторий, проводящих бесплатную диагностику. Их суммарная мощность составляет 6 тысяч исследований в сутки. Лаборатории работают на базе Областной клинической больницы, Областного кожно-венерологического диспансера, Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи, Городской больницы №6 г. Владимира, Центральной городской больницы г. Коврова, Муромского кожно-венерологического диспансера и Гусь-Хрустальной городской больницы. Пройти бесплатное ПЦР-тестирование можно в поликлинике по месту жительства. Напомним, бесплатные тесты на коронавирус положено проводить следующим категориям населения: – гражданам Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний; – контактировавшим с больным Covid-19 (при наличии симптомов респираторного заболевания, в случае предписания Роспотребнадзора); – перед плановой госпитализацией; – пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония»; – лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; – медицинским работникам, имеющим риски инфицирования Covid-19 на рабочих местах – 1 раз в неделю до появления IgG, при появлении симптомов, не исключающих Covid-19 – немедленно; – находящимся в стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы при появлении респираторных симптомов; – работникам данных организаций при вахтовом методе работы до её начала; – детям из организованных коллективов при возникновении трёх и более случаев заболеваний, не исключающих Covid-19. Также ещё летом дополнительно из областного бюджета направлено 100 миллионов рублей на ПЦР-диагностику пациентов перед плановой госпитализацией. Речь идет о пациентах, не имеющих на догоспитальном этапе симптомов ОРВИ, пневмонии и Covid-19. Эти случаи не подлежат оплате из источника обязательного медицинского страхования. При необходимости в областной администрации обещают выделить дополнительные деньги.