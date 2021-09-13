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Здоровье13 сентября 2021 11:14

Во Владимирской области за сутки подтвердилось 157 новых заражений коронавирусом

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утром 13 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество заболевших выявлено во Владимире — здесь зарегистрировано 42 новых случая. На втором месте Муромский район с 22 заразившимися, на третьем — Ковров и его пригороды с 22 новыми заболевшими.

В Вязниковском районе подтверждено 12 новых заражений коронавирусной инфекцией, в Суздальском районе 11, в Гусь-Хрустальном районе 10, в Киржачском районе семь, в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах по шесть, в Александровском и Петушинском районах по пять, в Селивановском, Меленковском и Собинском районах по два, в Камешковском и Судогодском районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 51346 случаев заражения коронавирусом.