В Муроме металлический гараж похитили при помощи манипулятора

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце августа в полицию Мурома обратился 44-летний мужчина, рассказавший об исчезновении принадлежащего ему металлического гаража, стоявшего недалеко от дома.

Полицейские начали работать по этому делу, и вскоре вышли на след подозреваемых, которыми оказались трое муромлян в возрасте от 29 до 34 лет.

Мужчины после задержания признались в краже, объяснив, что часто проходили мимо этого объекта и решили, что гараж брошен и хозяина не имеет. Поэтому они наняли машину с манипулятором, погрузили его и увезли в пункт приема металла. Полученные от продажи гаража деньги они потратили.

В настоящее время по факту кражи следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.