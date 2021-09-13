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Общество13 сентября 2021 9:51

Владимирцы за полгода 188 миллионов раз оплатили покупки безналичным способом

При этом средний чек в магазинах составил 657 рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отделение Владимир Банка России, по итогам минувших шести месяцев оказалось, что жители Владимирской области стали чаще пользоваться «безналом» при совершении покупок. Так, владимирцы 188 миллионов раз расплатились таким способом на общую сумму 123,5 миллионов рублей. Любопытно, что при этом с января по июнь жители региона снимали с банкоматов наличные 9,6 миллионов раз на общую сумму 94,3 миллиона рублей.

Любопытно, что количество переводов тоже увеличилось, и за полгода составило 37 миллионов операций, что больше на 60 процентов аналогичного прошлогоднего периода. Всего же владимирцы перевели за 6 месяцев 147,4 миллиарда рублей — это в полтора раза больше, чем за то же время год назад.