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Происшествия13 сентября 2021 7:06

Во Владимире ликвидировано возгорание в городском автобусе

Инцидент случился утром 12 сентября в районе улицы Красноармейской
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, утром 12 сентября на пульт диспетчеров пожарной охраны Владимирского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем автобусе городского сообщения.

Автобус загорелся в районе остановки «улица Красноармейская», что в сторону улицы Чайковского. К счастью, площадь пожара оказалась небольшой - горел моторный отсек на площади 0,5 квадратных метра. Возгорание было потушено еще до прибытия пожарных подразделений.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. К счастью, никто из людей не пострадал.