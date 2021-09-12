Владимирские родители получили выплат на детей почти на полтора миллиона

Более 19 тысяч владимирских семей с детьми на сумму более чем 1 485,6 миллионов рублей за восемь месяцев этого года. В зависимости от очередности рождения родителям предоставлены: · ежемесячная денежная выплата на первого ребенка при условии, что среднедушевой доход семьи, не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (24 170 руб.). Назначается пособие в размере 11 294 руб. Выплату получили 11 064 семьи на 807,2 млн.руб. · ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет при условии, что среднедушевой доход семьи, не превышает среднедушевые денежные доходы населения (24 423 руб.). Устанавливается выплата в размере 11 294 руб. Воспользовались мерой поддержки 8107 семей на 678,4 млн.руб. В рамках проекта учреждениями здравоохранения выдано 597 направлений на выполнение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, проведены 467 циклов экстракорпорального оплодотворения.