Из Владимирской области вывезли за границу более 300 тонн муки и крупы

С начала этого года управление Россельхознадзора проконтролиловало экспорт более 100 тысяч кубометров лесопродукции в десятки стран. За восемь месяцев 2021 года под контролем управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям с территории трех регионов было досмотрено и сертифицировано 3549 партий подкарантинной продукции, предназначенной для экспорта в 55 государств. Большая часть продукции – это пиломатериалы хвойных и лиственных пород - 101,2 тысяч кубометров, что в два раза больше показателя аналогичного периода 2020 года. Основные импортеры пиломатериалов - Эстония, Чехия, Германия, Литва, Латвия, Сербия, страны Европейского Экономического союза. В 13 стран мира экспортировано 452 тонны продовольственных грузов. Из Владимирской области более 365 тонн (преимущественно мука, крупа) в страны ближнего зарубежья.