В Муроме создадут конькобежный каток с искусственным льдом

В Муроме начались работы по обновлению стадиона"Энергия", контракт с подрядчиком "МНК-групп" подписали в конце августа. К сентябрю следующего года подрядчик обязан сдать объект - дорожку с искусственным покрытием открытого типа, на которой конькобежцы будут заниматься с ноября и по апрель, а до этого они тренировались на залитом водой футбольном поле На строительство выделено 157,7 миллионов рублей. Вся дорожка будет представлять собой широкое кольцо площадью 4946 квам.дратных метров и толщиной льда пять сантиметров. - своеобразная холодильная установка со льдом толщиной около 5 см. По договору подряда срок окончания работ - 30 сентября 2022 года, но глава округа Муром Евгений Рычков надеется, что работы выполнят минимум в два раза быстрее. Работы начались с выноса из-под будущей арены и модернизации канализационных, водопроводных и электрических сетей, строительства трансформаторной подстанции для холодильного оборудования. С учетом строительства и реконструкции стадионов «Авангард», имени Лосева, имени Гастелло, после завершения работ на «Энергии» в округе останется только один необустроенный стадион - «Муромец» («Труд»), а также бывшая спортивная площадка Фанерного комбината.