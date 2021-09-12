Во Владимире загорелась мебельная фабрика

В 09:20 12 сентябряв Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании обувной фабрики «Ральф Рингер», расположенной на 19-м проезде. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдались черные клубы дыма из окна второго этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара, пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 5 квадратных метров. Сгорела дверь, стеллажи и имущество. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 7 единиц техники, 26 человек личного состава. Дознаватели МЧС России сейчас устанавливают причину пожара.