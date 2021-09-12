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Общество12 сентября 2021 13:35

Во Владимирской области ещё 14 человек умерли из-за коронавируса

И 141 пациент выздоровел
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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По состоянию на 12 сентября в медицинских организациях региона действуют 1349 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76,1 процента из них занято (1027), свободны 322 койки. За время пандемии 46966 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 141 человек. Заболели при этом на двадцать человек больше. За период наблюдения в области отмечено 1808 летальных случаев, в том числе за минувшие сутки 14 человек. В департаменте здравоохранения напоминают, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Напомним, что в этом августе в регионе скончалось практически в три раза больше жителей, чем родилось. Число умерших превысило 12 тысяч человек, это больше, чем в прошлом пандемийном году и предыдущие годы.