В Александрове пьяный москвич покусал полицейского

В Александровский городской суд поступило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Московской области, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей. По версии следствия, 22 мая 2021 года в ночное время в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение о том, что пьяный москвич хулиганит и пристает к другому жителю. Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, с жителем столицы была проведена профилактическая беседа, однако, после отъезда полицейских он продолжил совершать противоправные действия. Сотрудники полиции были вынуждены вернутся к месту совершения правонарушения для пресечения противоправного поведения москвича и доставления его в отдел полиции. Но он, не желая быть привлеченным к административной ответственности, на почве личной неприязни к сотрудникам полиции, с силой хватал полицейского за руки и оттолкнул, сорвал погон и пуговицу с рубашки форменного обмундирования, а также укусил второго сотрудника полиции за левое предплечье, причинив своими действиями сотрудникам полиции физическую боль и телесные повреждения, вреда здоровью не причинившие, применив, тем самым, насилие в отношении представителей власти. Теперь ему грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.