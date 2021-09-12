Во Владимирской области за сутки 161 человек заболели коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 сентября 2021 года лабораторно подтвержден 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 44 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Ковровском, 25 сл. в Муромском, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Суздальском, 5 сл. в Киржачском, 13 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Петушинском, 4 сл. в Александровском, 2 сл. в Собинском, 3 сл. в Меленковском, 0 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 0 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 51 189 случаев заболевания, из них 11 802 сл. в г. Владимире, 5956 сл. в Гусь-Хрустальном, 5562 сл. о. Муром, 4196 сл. в Ковровском, 2791 сл. в Александровском, 2743 сл. в Петушинском, 2131 сл. в Юрьев-Польском, 2234 сл. в Вязниковском, 2230 сл. в Кольчугинском, 2124 сл. в Суздальском, 1703 сл. в Киржачском, 1691 сл. в Собинском, 1416 сл. в Меленковском, 1115 сл. в Гороховецком, 1140 сл. в Камешковском, 972 сл. в Селивановском, 741 сл. в Судогодском, 642 сл. в г. Радужном. Как отмечают специалисты регионального Роспотребнадзора, ситуация остается стабильной, но не простой. Начало учебного года, возвращение людей из дач и отпусков может привести к новому росту заболевших.