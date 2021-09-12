Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 сентября 2021 10:34

Во Владимирской области за сутки 161 человек заболели коронавирусом

Это на три человека больше, чем накануне
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 сентября 2021 года лабораторно подтвержден 161 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся следующим образом: 44 сл. в г. Владимире, 24 сл. в Ковровском, 25 сл. в Муромском, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Суздальском, 5 сл. в Киржачском, 13 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Петушинском, 4 сл. в Александровском, 2 сл. в Собинском, 3 сл. в Меленковском, 0 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 0 сл. в Камешковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 51 189 случаев заболевания, из них 11 802 сл. в г. Владимире, 5956 сл. в Гусь-Хрустальном, 5562 сл. о. Муром, 4196 сл. в Ковровском, 2791 сл. в Александровском, 2743 сл. в Петушинском, 2131 сл. в Юрьев-Польском, 2234 сл. в Вязниковском, 2230 сл. в Кольчугинском, 2124 сл. в Суздальском, 1703 сл. в Киржачском, 1691 сл. в Собинском, 1416 сл. в Меленковском, 1115 сл. в Гороховецком, 1140 сл. в Камешковском, 972 сл. в Селивановском, 741 сл. в Судогодском, 642 сл. в г. Радужном. Как отмечают специалисты регионального Роспотребнадзора, ситуация остается стабильной, но не простой. Начало учебного года, возвращение людей из дач и отпусков может привести к новому росту заболевших.