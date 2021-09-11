В Кольчугино ликвидирован пожар в здании цеха металлообработки

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.56 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о загоревшемся трансформаторе в производственном здании ООО «Кольчугцветметобработка».

На место ЧП прибыло 19 сотрудников МЧС на девяти пожарных машинах, на тот момент в цехе наблюдалось сильное задымление.

Однако сразу приступить к тушению пожарные не смогли из-за высокого напряжения в самом трансформаторе. Пришлось ждать, пока его отключат электрики.

После отключения в помещение пробрались два звена газодымозищитников, потушившие объект. В результате сгоревшая площадь трансформатора составила 30 квадратных метров. К счастью, никто из люедй не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.