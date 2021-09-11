Во Владимире завершился пятый полумарафон «Золотые ворота»

На этот раз в традиционном полумарафоне на День города приняли участие более 1400 спортсменов из 63 регионов и городов. Участники бежали дистанцию в 21,1 километра.

Правда, ни одного владимирца в итоге на пьедестал не поднялось. Так, среди мужчин победу одержал Иван Парфенов из Орловской области, пробежавший дистанцию за 1 час 9 минут 28 секунд. Вторым стал Алексей Свиридов из Нижегородской области, а третьим — Виталий Логинов из Иваново.

Что касается женщин, то первой среди них стала москвичка Юлия Конякина, пробежавшая весь путь за 1 час 18 минут 24 секунды, второе место заняла Алина Ромашова из Санкт-Петербурга, а третьей стала Екатерина Сергеева из Ярославля.

Полумарафон благополучно завершился, а все победители получили заслуженные награды.

Тем временем, во Владимире продолжается празднование Дня города. Интерактивные площадки будут работать до вечера, а в 22.00 состоится праздничный фейерверк, однако где именно его запустят — в мэрии так и не сообщили. Горадминистрация ранее уточняла, что это будет точка, откуда салют смогут увидеть жители любой части города.