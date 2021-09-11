Владимирские судьи в спортсостязаниях победили следователей и прокуроров

Команда регионального Следкома на этот раз заняла третье место. Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Собинском районе состоялись традиционные спортивные состязания, которые проводит областное отделение Ассоциация юристов России. Это уже девятая спартакиада во Владимирской области, в ходе которой прокуроры, сотрудники Следкома, а также судьи и адвокаты выясняют, кто сильнее физически.

На этот раз представители правоохранительных органов состязались в футболе, волейболе, а также в плавании на 50 метров, стрельбе и настольном теннисе. По итогам соревнований первое место заняла команда Владимирского областного суда, второй оказалась областная прокуратура, региональному Следкому досталось третье место, а завершает список адвокатская палата Владимирской области, занявшая четвертое место.

Примечательно, что результат подсчитывался по общекомандным итогам, и плавание в них не вошло — эта дисциплина в 2021 году появилась на этих состязаниях впервые.