Во Владимирской области за сутки 198 человек вылечилось от коронавируса

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, 198 человек, проходивших лечение от covid-19, были выписаны по выздоровлению из инфекционных госпиталей, действующих на территории региона.

Кроме того, за сутки подтверждено 12 новых летальных исходов от коронавируса. Таким образом, от covid-19 во Владимирской области с начала эпидемии скончалось 1794 человека, выписаны по выздоровлению — 46825 пациентов.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях продолжают действовать 1349 коек для больных с коронавирусом, из них 1021 койка занята, что составляет 75,7 процента. Свободными остаются 328 коек. Облздрав в настоящее время планомерно снижает количество место для больных с коронавирусом, а медучреждения возвращаются к плановой работе в связи со стабилизацией ситуации.

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 18891 новый случай заражения коронавирусом, подтверждено 796 новых летальных исходов, выписаны по выздоровлению 17888 человек.