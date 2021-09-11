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Общество11 сентября 2021 11:24

Во Владимире привились от коронавируса более 85 тысяч человек

В областном центре продолжается кампания по вакцинации от covid-19
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация города Владимира, по состоянию на 10 сентября в столице региона первый компонент вакцины получили 85305 человек. При этом из их числа 71036 человек привиты уже и вторым компонентом.

Вместе с тем, на сегодняшний день во Владимире сохраняется очередь на вакцинацию, в которой стоят 2874 человека. В целом же, за время проведения иммунизации, в областной центр поступило 120035 доз вакцины.

Желающие сделать прививку от коронавируса по-прежнему могут обращаться в городские поликлиники.