В Судогодском районе один человек погиб в ДТП с «Жигулями» и внедорожником

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на 17 километре автодороги «Владимир — Муром — Арзамас», на развилке, ведущей в сторону Гусь-Хрустального, столкнулись два автомобиля.

- Около 17.00 водитль автомашины «ВАЗ» 1968 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Лэнд Крузер» под управлением водителя 1997 года рождения», - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Владимир Кузьмин.

К сожалению, удар был такой силы, что отечественная машина оказалась полностью разбита, мужчина, сидевший за рулем, погиб.

Что касается молодого человека, ехавшего на внедорожнике — он также получил травмы. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» оказали ему помощь и отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по факту произошедшего в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.