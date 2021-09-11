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Здоровье11 сентября 2021 10:10

Во Владимирской области за сутки подтверждено 158 новых случаев коронавируса

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 11 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано во Владимире, где подтвредилось еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На втором месте в суточной сводке Ковровский район с 26 случаями, на третьем — Муромский район с 24 заболевшими.

В Гусь-Хрустальном и Суздальском районе подтверждено по 13 новых заражений коронавирусом в каждом, в Вязниковском районе девять, в Кольчугинском районе семь, в Александровском районе шесть, в Петушинском районе пять, в Киржачском районе четыре, в Юрьев-Польском районе три, в Собинском и Гороховецком районах по два, в Селивановском и Камешковском районах, а также в Радужном по одному новому случаю.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе подтверждено 51028 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии.