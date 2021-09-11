Во Владимирской области за сутки подтверждено 158 новых случаев коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано во Владимире, где подтвредилось еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На втором месте в суточной сводке Ковровский район с 26 случаями, на третьем — Муромский район с 24 заболевшими.

В Гусь-Хрустальном и Суздальском районе подтверждено по 13 новых заражений коронавирусом в каждом, в Вязниковском районе девять, в Кольчугинском районе семь, в Александровском районе шесть, в Петушинском районе пять, в Киржачском районе четыре, в Юрьев-Польском районе три, в Собинском и Гороховецком районах по два, в Селивановском и Камешковском районах, а также в Радужном по одному новому случаю.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе подтверждено 51028 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии.