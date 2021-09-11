В Коврове бизнесмен заплатил налоги после запрета на продажу машин

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в отделение судебных приставов Ковровского района поступили документы на взыскание с местного бизнесмена 300 тысяч рублей. Это была налоговая задолженность.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, о чем поставили должника в известность, однако он платить не торопился. Тогда пристав-исполнитель постановил списать деньги со счетов предпринимателя, как только они на них появятся, а также наложил запрет на регистрационные действия на два его автомобиля - «Мерседес Бенц G320» и «Москвич», а также на мотоциклы «Ямаха» и «БМВ».

После этого бизнесмен не стал уклоняться, и полностью выплатил всю сумму долга. Таким образом, исполнительное производство было завершено.