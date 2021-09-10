Во Владимире девушка купила у интернет-мошенника несуществующие вещи

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 30 августа в полицию Владимира обратилась 20-летняя девушка, которая рассказала, что стала жертвой интернет-афериста.

По ее словам, в одной из популярных соцсетей она нашла объявление о продаже вещей, и перевела на счет продавца 6000 рублей. Продавец обозначил срок, но к этой дате товар так и не прибыл.

Полицейские в ходе спецмероприятий выяснили, что пользователь, якобы продающий вещи, находится в другом регионе. Оперативники отправились в командировку и в соседней области задержали подозреваемого - 17-летнего молодого человека, которого доставили во Владимир.

Парень сознался, что действительно создал аккаунт от чужого имени, через который размещал объявления о продаже вещей, которых у него никогда не было.

В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Расследование продолжается.