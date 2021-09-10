Во Владимирской области выросло число выпускников, сдавших ЕГЭ на высокие баллы

Во Владимирской области подвели окончательные итоги сдачи ЕГЭ в этом году и отметили, что учиться школьники стали лучше. В 2021 году доля не сдавших ЕГЭ по русскому языку во Владимирской области составляет 0,17% от общего числа участников (в прошлом году их было 0,78%). Ежегодно растет число выпускников, которые сдают экзамен в диапазоне от 81 до 99 баллов: в 2019 году – 24,93%, в 2020– 27,46%, в 2021 - 29,42%. Среди этой категории участников есть значительная (29,94%) доля выпускников текущего года, обучающихся по программам среднего общего образования и доля выпускников прошлых лет (26,14%), а также доля участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья (26,42%). По математике также стало меньше школьников, не преодолевших порог минимального балла: в 2021 году таких участников экзамена было 6,23% от общего количества участников, выполнявших математику на профильном уровне, в 2020 году – 7,59%. По сравнению с прошлым годом в 2021 году незначительно возросла доля выпускников текущего года, показавших результаты в диапазоне от 81 до 100 баллов (с 5,1% в 2020 году до 8,3% в 2021 году). В 2021 году 2 участника экзамена получили 100 баллов (2020г. – 1, 2019г. – 1).