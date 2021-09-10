Во Владимире во время пожара в гараже дотла сгорел микроавтобус

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 9.00 на пульт диспетчеров Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре, происходящем в гаражном боксе по адресу: улица Мостостроевская. 12.

На место выезжали семь сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

По прибытию подразделения обнаружили, что из-за позднего вызова микроавтобус внутри бокса горел открытым пламенем. Пожарные потушили огонь, общая выгоревшая площадь составила 16 квадратных метров. Сгорал сам автомобиль и частично отделка и вещи, находившиеся внутри гаража.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.