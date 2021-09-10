Во Владимирской области МЧС включит сирены в память о министре Зиничеве

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, в 16.00 пожарно-спасательные подразделения региона включат сирены в память о министре МЧС Евгении Николаевиче Зиничеве, который трагически погиб 8 сентября под Норильском.

Напомним — Евгений Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде, и после службы в армии с 1987 по 2018 годы трудился в органах госбезопасности. На пост руководителя чрезвычайного ведомства страны он был назначен в 2018 году.

Погиб Евгений Зиничев 8 сентября во время межведомственных учений. Он разбился, бросившись на помощь упавшему с обрыва режиссеру Александру Мельнику. К сожалению, обоих спасти не удалось.

Прощание с Евгением Зиничевым состоялось сегодня, 10 сентября. Посмертно ему присвоено звание героя Российской Федерации.