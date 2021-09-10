В Суздальском районе не хватает одной бригады «скорой помощи»

В ходе проведенной Суздальской межрайонной прокуратурой проверки надзорное ведомство выяснило, что по штатному расписанию Суздальской райбольницы предусмотрено две выездных общепрофильных бригады скорой медицинской помощи. Однако по факту каждый день на дежурство заступает только один медицинский экипаж.

Такая ситуация в райбольнице Суздаля сложилась с октября 2020 года по причине нехватки сотрудников. Тем не менее, прокуроры обратились в суд с исковым требованием обеспечить количество заступающих бригад в количестве не менее двух.

Как сообщает прокуратура Владимирской области, иск был удовлетворен, решение суда вступило в законную силу.

Правда, пока нет ясности, откуда руководство больницы возьмет новых врачей и фельдшеров, острая нехватка которых ощущается практически во всех уголках региона.