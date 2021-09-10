Владимирский онкодиспансер получил современное оборудование

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С июня по август Владимирский областной клинический онкологический диспансер получил четыре единицы современного медицинского оборудования: два передвижных рентгеновских аппарата (один – палатный, второй – типа С-дуга), четырёхканальный коагулометр и лабораторную центрифугу.

Передвижной рентгеновский цифровой аппарат позволяет оперативно оценить состояние пациента прямо на месте, не транспортируя его в специальный кабинет. Такие установки особенно удобны для использования в палатах стационара для обследования лежачих больных. Другое важное преимущество цифрового рентгеновского аппарата – минимальная лучевая нагрузка и высокое качество медицинского изображения.

Коагулометр (анализатор гемостаза) – устройство, которое используются для исследования уровня свертывания крови. Исследование позволяет быстро и точно оценить вероятность кровоизлияний и образований тромбов во время операции.

Лабораторная центрифуга – это устройство для разделения веществ по плотности и консистенции при помощи центробежной силы. Он помогает медикам анализировать кровь, мочу или лимфу.

В этом году технический арсенал Владимирского областного клинического онкологического диспансера пополнится ещё рядом современного оборудования. Это магнитно-резонансный томограф, аппарат для проведения брахитерапии (вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь пораженного органа), аппараты искусственной вентиляции легких, микроскопы и другие изделия медицинского назначения.