Из-за африканской чумы в Камешковском районе уничтожат 300 свиней

Во Владимирской области было зарегистрировано 8 очагов африканской чумы свиней среди домашних свиней, из них 2 – в фермерских хозяйствах Камешковского района и 6 очагов – в личных подворьях граждан в Камешковском, Петушинском, Селивановском, Муромском районах и городе Владимире, также выявлен инфицированный объект в Муромском районе.

После изъятия 276 свиней фермерам были предоставлены компенсационные выплаты из областного бюджета на общую сумму 5,1 миллиона рублей. В Муромском районе изъяли 92 свиней общим весом 11,5 тонн. В Камешковском районе планируется изъять 300 голов свиней. По расчётным данным на компенсационные выплаты потребуется дополнительно 11,3 млн рублей.

Источником возникновения АЧС в Камешковском, Петушинском районах и городе Владимире признано несанкционированное использование владельцами животных заражённых отходов переработки мяса неизвестного происхождения, а также нарушение ветеринарных правил содержания и реализации свиней. Причины вспышек в Селивановском и Муромском районах достоверно не установлены. Источником заражения могли служить как дикие кабаны, так и скармливание животным термически необработанных пищевых отходов.