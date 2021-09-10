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Происшествия10 сентября 2021 13:46

Владимирцы, попытавшегося украсть кусок сыра, оштрафовали на десять тысяч рублей

Его задержали сотрудники магазина
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Житель областной столицы, уже получивший административное наказание за мелкое хищение, попытался украсть снова. В июне прошлого года он в одном из местных супермаркетов, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, тайком взял с полки витрины, одну упаковку сыра массой 300 грамм стоимостью 179 рублей 99 копеек. Скрыться с добычей ему не удалось – его задержал работник магазина и вызвал полицию. Вину горожанин признал. Приговором Октябрьского районного суда г. Владимира он признан виновным в покушении на мелкое хищение чужого имущества за которое ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей.