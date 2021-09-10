Во Владимире заканчивают строительство автомобильной развязки на Чапаева-Сперанского

Фото с сайта городской администрации

Завершается строительство новой дорожной развязки, которая соединит улицы Чапаева и Сперанского в юго-западном районе. Сейчас вдоль новой дороги устанавливают барьерные и перильные ограждения, готовят монтаж опор уличного освещения и ведут благоустроительные работы - в частности, внутри дорожного кольца и параллельно с тротуарами будут устроены газоны.

По условиям муниципального контракта, работы планируется завершить до 31 октября. На следующей неделе подрядчики из СК «Трасса» приступят к укладке финального слоя асфальта. Одновременно с асфальтированием будут устанавливать дорожные знаки и освещение, а затем останется завершить благоустройство территории и нанести дорожную разметку.

Вдоль всей автомобильной развязки устроены пешеходные тротуары, отделенные от проезжей части барьерными и перильными ограждениями. Согласно проекту на развязке Чапаева-Сперанского предусмотрено устройство трех нерегулируемых пешеходных переходов: от дома № 1 по ул. Сперанского до дома № 3 по ул. Василисина, от дома № 6 до дома № 8 по ул. Василисина и в районе дома № 8-б по ул. Василисина. Более того, после окончания основных работ мэрия приняла решение дополнительно обустроить островок безопасности в районе дома по ул. Сперанского, 1.