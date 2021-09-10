Директором департамента молодежной политики назначили Дину Каткову

Распоряжением администрации Владимирской области с 10 сентября на должность директора департамента молодёжной политики и общественных проектов назначена Дина Каткова.

Дина Андреевна – уроженка Гусь-Хрустального района. С отличием окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2016 году – по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2019 году – по специальности «Юриспруденция».

Ранее работала в секретариате заместителя Губернатора по социальной политике, на различных должностях комитета по социальной политике администрации Владимирской области. До сегодняшнего дня трудилась в этом подразделении завотделом координации структур бюджетной сферы.