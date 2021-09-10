В Вязниковском районе два поселка плохо следили за пожарными прудами

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что пожарный водоем в поселке Никологоры не углублен. Кроме того, к нему не устроен подъезд со специальной площадкой для пожарных машин.

Точно такое же нарушение обнаружилось в деревне Малое Высоково, которая входит в состав муниципального образования Октябрьское.

Вязниковская межарйонная прокуратура направила в суд два административных иска, потребовав от администраций Никологор и Октябрьского привести водоемы в порядок, чтобы забор воды можно было производить из них круглый год.

В настоящее время иски находятся на рассмотрении.