Двое жителей Судогды украли мотоцикл

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи мотоцикла.

Сообщение о пропаже транспортного средства поступило в полицию в конце августа. Житель Судогды пояснил полицейским, что мотоцикл хранился в запертом гараже. Сумма причиненного ущерба составила 300 тысяч рублей.

- При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы взлома замка. В ходе дальнейшей работы были изучены записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших злоумышленников. Уже через несколько дней их личности и местонахождение похищенного были установлены, - сообщили в областном УМВД.

Подозреваемые, 18 и 22-летний местные жители, спрятали мотоцикл в лесу, планируя в дальнейшем продать его. Возбуждено уголовно дело. Похищенное имущество изъято.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.