Во Владимире у 89-летней пенсионерки украли 100 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 89-летняя бабушка сообщила о том, что из ее квартиры пропали 100 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска городского главка полиции в ходе проверки заподозрили в краже внука пожилой женщины, который имел ключи от квартиры, однако сама бабушка отвергла эту версию. По ее словам, парень сам же и передавал ей на хранение деньги, которые затем пропали. Однако выяснилось, что к хищению причастна 27-летняя дама, которая живет вместе с внуком пенсионерки.

По версии следствия, женщина взяла у него ключи и в отсутствие пожилой хозяйки пришла в квартиру, откуда стащила деньги. Наличные она затем потратила на свои цели.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», на время следствия обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.